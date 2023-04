Manoel Soares explode após situação ao vivo e cobra Poeta: "Não aguento mais"

Manoel Soares explode com a apresentadora e pediu mudanças; informações são do 'A Tarde é Sua'

O clima pesou entre Patrícia Poeta e Manoel Soares após o fim do Encontro exibido nesta segunda-feira, 3. Após a confusão protagonizada no ar, o apresentador procurou a colega e disse que não gostou da postura da apresentadora durante a atração.

Os bastidores foram revelados durante o A Tarde é Sua. No vespertino, Alessandro Lo Bianco disse que a situação se deteriorou. "O Manoel explodiu, foi conversar com a Patrícia no estúdio, no meio de todo mundo. Teve um bate-boca feio, ele botou tudo pra fora, foi pra cima da Poeta, disse que não aguenta mais", contou o colunista.

Segundo o jornalista, ele teria afirmado que pensa em desistir do programa. "E sabe qual foi a resposta? Se você não está se sentido bem? Saia", disse ele. "Ele ficou tão chateado e falou que não volta amanhã para o programa. Nem a direção da Globo está conseguindo falar com ele", disse outro.

Sonia quer a volta de Patrícia Poeta

A apresentadora Sonia Abrão pediu nesta segunda-feira, 3, o retorno de Fátima Bernardes ao Encontro. Segundo ela, a situação de Patrícia Poeta no comando do programa está insustentável.

"Em dez anos no ar, você nunca viu ela [Fátima] fazer uma cena dessa com ninguém, com nenhum parceiro, convidado ou com alguém da plateia. E ela nos brinda com esse show todo dia, esse vexame que a gente viu no ar", declarou ela.

A comandante do A Tarde é Sua disse que não entende porque a produção da Globo ainda não interferiu na situação. "É vergonhoso, mas por favor, esse programa não tem diretor não? Como que permite esse tipo de barbaridade? É muito feio, indigno, uma violência diária. Todo dia teve, pode até caracterizar um assédio moral. É um absurdo", disse.

Patrícia Poeta revela a verdade sobre boatos de rivalidade com Manoel Soares

A apresentadora Patrícia Poeta abriu o coração após ser alvo de boatos de rivalidade com o apresentador Manoel Soares nos bastidores do programa Encontro, da Globo. Em entrevista à Revista CARAS, ela foi questionada sobre como vê os rumores, negou os boatos e esbanjou sinceridade em sua resposta.

Para começar, a estrela contou como é a convivência com Manoel Soares no trabalho. "Existe grande respeito. Os resultados positivos vêm dessa convivência. Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa. Queremos tocar a vida das pessoas com generosidade. Espalhar o amor silencia a maldade", disse ela.