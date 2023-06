Manoel Soares exibe sorrisão ao lado de Patricia Poeta em nova foto

Após rumores sobre os bastidores do Encontro, Manoel Soares e Patricia Poeta posam abraçados no palco da atração da Globo

O apresentador Manoel Soares e a apresentadora Patricia Poeta mostraram que estão em paz nos bastidores do programa Encontro, da Globo, após rumores envolvendo a relação deles. Nos últimos tempos, eles tiveram seus nomes envolvidos em comentários de que não teriam uma boa relação na atração global e desmentiram. Agora, eles surgiram abraçados e sorridentes.

Nesta segunda-feira, 19, Manoel mostrou uma foto com um sorrisão no rosto enquanto posava ao lado de Patricia. Na legenda, ele falou sobre o seu aniversário. "Agora sim, meu primeiro programa com 43 anos! Como se esse momento não pudesse se tornar ainda mais especial, o carinho dos amigos me inunda de amor. Amizade, respeito e paz é o que o futuro está prometendo e meu coração está feliz e aberto. Vamos juntos, amores!", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Soares (@manoelsoares)

Há pouco tempo, Manoel Soares rebateu rumores envolvendo seu salário. Um vídeo dele viralizou nas redes sociais e deu o que falar. No vídeo em questão, o jornalista falou sobre cachê em uma entrevista no Podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme: "A gente está falando de um cachê de, às vezes, quinze vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho quinze vezes menos do que aquela pessoa. Você entende?".

Então, ele esclareceu que o valor citado não é sobre o seu emprego fixo na TV. "Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus meu salário é justo”, o jornalista esclareceu a polêmica.

Patricia Poeta fala sobre rumores de climão com Manoel Soares

A apresentadora Patrícia Poeta (46) explicou o que aconteceu durante o trecho do programa Encontro, da Globo, que viralizou na internet nesta segunda-feira, 3. A comunicadora foi alvo de comentários de que ela teria criado um climão com Manoel Soares (43) ao interromper uma declaração dele ao vivo e passou dele na câmera.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que se desculpou logo depois do ocorrido e que apenas estava tentando resolver um problema tecnológico na atração. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse ela.