Manoel Soares esbanja simpatia em flagra no aeroporto

O apresentador Manoel Soares (43) foi flagrado em um aeroporto no Rio de Janeiro no início da tarde desta terça-feira, 11. Com look casual, o comunicador esbanjou simpatia ao perceber que estava sendo fotografado.

Ao avistar os paparazzi, Soares acenou e abriu um sorriso simpático para os cliques. Vale lembrar que o artista vai ao Rio de Janeiro todas as semanas para comandar o programa Papo de Segunda, que é exibido ao vivo no GNT, e retorna a São Paulo para estar no programa Encontro, da Globo, ao longo da semana.

Nos últimos dias, Manoel Soares rebateu rumores envolvendo seu salário. Um vídeo dele viralizou nas redes sociais e deu o que falar. No vídeo em questão, o jornalista falou sobre cachê em uma entrevista no Podcast de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39): "A gente está falando de um cachê de, às vezes, quinze vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho quinze vezes menos do que aquela pessoa. Você entende?".

Então, ele esclareceu que o valor citado não é sobre o seu emprego fixo na TV. "Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus meu salário é justo”, o jornalista esclareceu a polêmica.

Fotos: Adão / AgNews

Patricia Poeta fala sobre rumores de climão com Manoel Soares

A apresentadora Patrícia Poeta (46) explicou o que aconteceu durante o trecho do programa Encontro, da Globo, que viralizou na internet nesta segunda-feira, 3. A comunicadora foi alvo de comentários de que ela teria criado um climão com Manoel Soares (43) ao interromper uma declaração dele ao vivo e passou dele na câmera.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que se desculpou logo depois do ocorrido e que apenas estava tentando resolver um problema tecnológico na atração. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse ela.