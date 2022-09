Manoel Soares celebra dois meses do 'Encontro' com Patrícia Poeta: ''Pura felicidade''

Apresentador Manoel Soares comemora dois meses à frente do 'Encontro' ao lado de Patrícia Poeta, com direito a bolo

O apresentador Manoel Soares (43) usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 08, para comemorar os dois meses à frente do programa Encontro, da TV Globo!

Em seu perfil no Instagram, o jornalista compartilhou fotos dos bastidores da atração ao lado de Patrícia Poeta (45). Em uma das imagens, os apresentadores posaram com um bolo, um bentô cake, com decoração de meme.

"Por mais Encontros... (2 meses)", dizia a mensagem no bolo, com dois bonequinhos se abraçando. Ele ainda agradeceu pela participação de Cauê Campos (20), intérprete de Roberto em Pantanal, e do grupo Art Popular, ao postar registros do programa.

"Hoje o Encontro foi assim, naquele clima pós-feriado e pré-sexta-feira que a gente ama e com direito a mêsversário, minha gente! São dois meses de pura felicidade por partilhar as manhãs com vocês… Vida longa ao Encontro! @patriciapoeta, tamo junto sempre! @cauecamposs e @grupoartpopular, obrigado pela companhia! Meu povo lindo, a gente se vê amanhã, né? Espero por vocês!", disse Manoel na legenda da publicação.

Desde a reformulação do programa Encontro, Manoel Soares é o co-apresentador da atração, que é comandada por Patricia Poeta. A mudança aconteceu após a saída de Fátima Bernardes, que vai comandar a próxima temporada do The Voice Brasil.

Manoel Soares se manifesta após rumores de saída do 'Encontro'

O apresentador Manoel Soares foi alvo de boatos sobre sua carreira na TV recentemente. Surgiram rumores de que ele poderia sair do programa Encontro. Porém, ele se pronunciou nas redes sociais e negou tudo. Em um post direto e claro no Twitter, ele negou os boatos: “Gente, não pedi para sair. Isso não é verdade”, disse ele.

