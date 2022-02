Maisa Silva se diverte ao lembrar de sua carreira durante brincadeira na web

Maisa Silva aproveitou uma brincadeira que está rolando na web para relembrar algumas de suas personagens mais icônicas

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 15h52

Nesta quarta-feira, 2, Maisa Silva (19) decidiu entrar em uma brincadeira que está rolando na web e relembrou momentos importantes de sua carreira.

A atriz publicou um vídeo, ao som da canção That's Not My Name, Não é Meu Nome em português, onde ela exibia cenas de algumas de suas personagens icônicas desde ela mesma como apresentadora do Bom Dia e Cia, passando pelos desenhos que já dublou, pela Valéria de Carrossel, Gabi de Tudo Por um Pop Star e Vicenza de Pai Em Dobro, até chegar em Anitta, sua personagem mais recente que estreará no próximo dia 15 na série da Netflix, De Volta aos 15.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Entrei pra trend!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, lembrando de um apelido que ela usa o tempo todo na internet, o 'Prima'.

Outros fãs ainda aproveitaram para declarar seu amor para a atriz: "Arrasa sempre!", disse um. "Que bom te ver crescer", escreveu outro. "Maravilhosa!", falou um terceiro.

Confira a brincadeira que Maisa Silva fez para lembrar de sua carreira: