Maisa fala de 'peruca' de Silvio Santos e dispara: "Desbocada"

No Mais Você, Maisa relembrou o episódio em que colocou a mão na cabeça de Silvio Santos e declarou que ele usava o acessório

Nesta terça-feira, 18, Maisa tomou café da manhã no programa Mais Você com Ana Maria Braga. Durante o papo, a recém contratada da Globo foi questionada por Louro José se Silvio Santos usa ou não peruca. Em resposta, ela relembrou o episódio em que colocou a mão na cabeça do comunicador e declarou que ele usava o acessório.

A atriz foi contratada do SBT por 13 anos, de 2005 a 2019. Em sua estreia na emissora, ela tentou fazer chifrinho no apresentador durante um programa e disparou: "É peruca! Você usa peruca, Silvio Santos."

"Eu sei o que fiz, gente. Olha uma dica, agora que estou começando numa nova empresa, sou uma funcionária, ainda estou em tempo de mostrar meu serviço. Na época, no SBT, eu também estava e já fui desbocada e coloquei a mão na cabeça do meu ex-patrão. Não façam isso, não recomendo. Era criança e não levei bronca, mas hoje em dia seria um pouquinho diferente, né?", disse Maisa.

"A sorte que seu chefe aqui não tem esse problema", disse Louro Mané, que se referiu a Amauri Soares, diretor geral da TV Globo. "Ele é careca", respondeu Ana Maria Braga.

Novo desafio

Durante o papo, a atriz, que está escalada para a próxima novela das seis da Globo, disse vai se mudar para o Rio de Janeiro. "Eu estou muito ansiosa para me mudar para o Rio de Janeiro. Hoje, eu moro em Santana de Parnaíba (SP). No meio do mato. Vou para a praia. Nunca morei em cidade de praia. Eles [meus pais] vão junto. E a Lili, minha cachorra, também", relatou.

Além disso, confessou que chorou de felicidade quando fechou contrato com a Globo. "Faz um tempo [que começaram as negociações com a Globo]. Já anunciaram a minha vinda para cá várias vezes, e eu nunca vim. Faz alguns meses que eu comecei essa conversa, para ver se era possível. Eu até chorei de felicidade. No fundo eu sabia que daria certo. A parte mais difícil foi não contar pra ninguém. Fiquei meses guardando segredo", disse.