Mais Você desta sexta-feira vai comemorar o aniversário de Ana Maria Braga

O Mais Você deste dia 1 de abril vai celebrar o aniversário de sua apresentadora Ana Maria Braga

Nesta próxima sexta-feira, 1, o programa Mais Você terá um episódio especial para comemorar o aniversário de Ana Maria Braga (73)!

O cenário da atração matutina está decorado com balões e flores vermelhas para homenagear a apresentadora que completa seus 74 anos nesta sexta-feira.

Além da decoração, o Mais Você estará repleto de homenagens feitas por artistas e pessoas queridas da estrela do programa.

A rede Globo ainda preparou uma surpresa especial para Ana Maria e uma convidada muito especial na vida da apresentadora irá comparecer ao Mais Você.

Lucas Bissoli no Mais Você!

Após ser eliminado do Big Brother 22 nesta terça-feira, 29, o participante Lucas Bissoli (31) compareceu ao tradicional Café da manhã com o Eliminado no Mais Você.

No café com Ana Maria Braga, o ex-BBB comentou sobre as provas de resistência no programa e um possível namoro com a participante Eslovênia (26).