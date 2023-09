'Mais Você' com desabafo de Sonza é o programa menos visto de toda a grade da Globo

Ninguém ligou? Audiência do 'Mais Você' com desabafo de Sonza foi a menor entre todas as atrações

A aparição bombástica de Luisa Sonza no Mais Você exibido nesta terça-feira, 20, parece não ter agradado ao público que ligou a televisão. É que a atração comandada por Ana Maria Braga teve números decepcionantes.

Segundo dados do TV Pop, o programa foi o menos visto de toda a grade da emissora em horário comercial, entre 7h e 00h. Ao contrário do que se esperava, a audiência também foi menor do que nas últimas semanas.

Segundo dados consolidados, o programa marcou 6,9 pontos de média, 7,5 de pico e 24,0% de share. Além de ser a audiência mais baixa da Globo na faixa comercial, os números também foram inferiores ao acumulado pelo programa na média das quartas deste ano.

No palco do programa, Luisa Sonza tomou café da manhã com a apresentadora e leu uma carta anunciando que foi traída pelo então namorado. Com muitas lágrimas e apoio incondicional de Ana Maria Braga, o programa dominou as conversas nas redes sociais durante todo o dia.

O que Luisa Sonza disse?

Na manhã desta quarta-feira, 20, a cantora Luisa Sonza deu o que falar na internet ao revelar o fim do namoro com Chico Veiga, para quem escreveu uma música romântica em seu novo álbum. A revelação do término foi feita por ela ao ler um texto sobre infidelidade e traição durante o programa Mais Você, de Ana Maria Braga, na Globo.

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que desencarreta e desencadeia o que eles chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida que causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de se explicar, é uma quebra na confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega", disse ela.