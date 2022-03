A confirmação da dupla Maiara & Maraisa no The Voice Kids foi dada durante o 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 14h48

Após rumores que Maiara & Maraisa (34) estariam no time de jurados do The Voice Kids, a confirmação veio!

A dupla vai substituir Gaby Amarantos (43) no reality. Neste momento, a atriz e cantora está se dedicando à novela Além da Ilusão.

De música, Maiara e Maraisa entendem. E as gêmeas conhecem muito bem como é buscar oportunidades ainda crianças.

"Passa um filme em nossa cabeça, e esperamos que nossa história sirva de incentivo para eles. Quero muito que os participantes se divirtam, como sempre fizemos", concluem as irmãs.

A próxima temporada de The Voice Kids ainda continua com Carlinhos Brown (59) e Michel Teló (41) no time, e está prevista para estrear em maio, nas tardes de domingo.

Maiara & Maraisa são confirmadas no time de jurados do The Voice Kids: