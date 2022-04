Maiara e Maraisa falam sobre estreia do 'The Voice Kids' e brincam: ''As técnicas de milhões''

Dupla sertaneja Maiara e Maraisa e cantor Carlinhos Brown surgem ao lado da equipe do 'The Voice Kids' e celebram chegada do programa

A dupla Maiara (34) e Maraisa (34) entrou para o time do The Voice Kids Brasil!

Ansiosas com a estreia da sétima temporada do programa, que acontece no próximo domingo, 01, as sertanejas compartilharam uma série de fotos em que aparecem no palco do reality da TV Globo.

Em suas redes sociais, as novas técnicas publicaram fotos feitas por Fábio Rocha ao lado dos jurados Carlinhos Brown (59) e Michel Teló (41), do apresentador Marcio Garcia (52) e Thalita Rebouças (47), e celebraram a chegada da atração.

"As técnicas de milhões passando na sua timeline pra avisar que tá chegando a hora, hein? Domingo a gente tem um encontro marcado no @thevoicekids!", disseram as irmãs.

O cantor Carlinhos Brown (59) também compartilhou imagens ao lado dos jurados do The Voice Kids.

"De braços abertos esperando a nova temporada do @thevoicebrasil Kids! Domingo nós esperamos você pra acompanhar os pequenos grandes talentos nas audições às cegas. #TimeBrown", escreveu Carlinhos Brown na postagem.

Confira os registros dos técnicos do 'The Voice Kids', Maiara e Maraisa e Carlinhos Brown:

