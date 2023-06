Magno Navarro se despede da Globo: 'A mais dura conclusão que eu já cheguei na vida'

Magno Navarro decide encerrar o contrato com a Globo e desabafa sobre a sua saída da emissora: 'Vou embora'

O apresentador e humorista Magno Navarro pediu demissão da Globo. Ele decidiu encerrar o contrato para buscar novas realizações em sua vida e que acredita que não seriam possíveis caso continuasse na emissora de TV. A decisão foi comunicada aos fãs por ele nas redes sociais com um desabafo sobre a sua saída.

Durante o seu período na Globo, ele trabalhou nos programas Tá na Área, Tá na Copa, Esporte Espetacular e Boleiragem.

"A partir de hoje, deixo a Globo. Eu precisava começar esse texto sendo o mais direto possível. Não que tenha sido uma decisão maniqueísta, tomada no impulso. Mas não importa o quanto eu tente amenizar com palavras, essa é de longe a mais dura conclusão que eu já cheguei na minha vida. Conheci pessoas incríveis, trabalhei com referências, convivi com ídolos, aprendi com todos e todas. Não tem como não sair enriquecido depois de uma experiência dessa. E é justamente por estar fortalecido que me sinto preparado para explorar novos caminhos, vivências e conexões que hoje não seriam possíveis estando na Globo. Vou embora com a certeza de ter entregue além do que eu imaginava que pudesse entregar", disse ele.

E completou: "Agradeço a todas as pessoas que estiveram comigo me ajudando a construir uma forma ímpar de se comunicar e acreditando no humor como ferramenta de transformação. Estamos na história e isso não se apaga. Saio deixando a porta entreaberta e conto com aqueles que gostam do meu trabalho para essa nova fase que, no que depender de mim, será ainda mais incrível! Obrigado a todos mais uma vez e vamos juntos que MUITA coisa boa está por vir! Com amor, Magno Navarro".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Magno Navarro (@navarromagno)

Geraldo Luís explica motivo para deixar a Record TV

O apresentador Geraldo Luís deixou o time de talentos da Record TV nesta semana após 16 anos de trabalho. O fim do contrato dele foi confirmado pela emissora de TV. Agora, o comunicador se pronunciou e revelou o motivo para a saída da TV.

Em contato com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ele contou que quer fazer novos projetos na carreira e não tinha perspectiva de conseguir fazer isso na Record TV. "Não foi demissão e nem teria motivos para isso. Gostaria de colocar em prática programas de grande apelo popular e perspectiva de sucesso, contudo não condizia com os interesses momentâneos da emissora", disse ele, e completou, citando os programas de sucesso que fez na TV: "Queria voltar com o 'Domingo Show' ou mesmo com o 'A Noite é Nossa', mas simplesmente o momento não estava se compatibilizando os mesmos interesses. Tenho diversas ideias de grandes programas novos. Achei melhor seguir um novo rumo para assim realizar esses projetos".