Mãe de Paulo Gustavo lamenta morte de Jô Soares: "Meus aplausos de pé''

mãe de Paulo Gustavo, recorda entrevista do filho com Jô Soares e lamenta morte do apresentador Publicado em 05/08/2022, às 10h11

Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo (1978–2021), lamentou a morte do apresentador Jô Soares nesta sexta-feira, 05, em uma homenagem em seu perfil no Instagram.

Na publicação, a avó do Romeu (3) e do Gael (2), recordou uma entrevista do filho, ainda no início da carreira, com o diretor no Programa do Jô (TV Globo).

"Que Jesus o receba na Glória Jô Soares. Meu filho te amava. Meus aplausos de pé", escreveu Déa Lúcia.

Jô Soares morre aos 84 anos em São Paulo:

O ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O artista, cheio de talentos, que também era escritor, ator, diretor e humorista, estava internado desde do dia 25 de julho no hospital paulista para tratar uma pneumonia.

Nas redes sociais, a ex-mulher do artista, Flávia Pedras Soares, deu a notícia compartilhando uma foto dele sorridente e escrevendo um texto emocionante. "Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos", disse.