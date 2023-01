Mãe de Patrícia Poeta passa mal e pede socorro no meio da rua: "Juro pra vocês"

Durante o 'Encontro', apresentadora contou situação vivida por Maria de Fátima Poeta, mãe de Patrícia Poeta

A apresentadora Patrícia Poeta (46) assustou os fãs nesta segunda-feira,16, ao contar um susto que passou com sua mãe, Maria de Fátima Poeta neste final de semana.

É que as duas saíram para passear e aproveitar o dia ensolarado. Foi quando algo não saiu como o previsto. “Gente, agora nós vamos falar sobre o tempo. Eu estava ouvindo o pessoal aqui falar sobre chocolate e logo pensei desse chocolate nas ruas do Rio de Janeiro ontem. Por isso que eu tomei foi um sorvete de chocolate e não comi chocolate direto”, comentou ela.

Patrícia Poeta relatou que quando estava fora de casa, sentiu os efeitos do calorão. “Gente, a sensação térmica ontem por lá, foi de 54º! Vocês acreditam nisso? Juro para vocês, eu fui caminhar na rua e simplesmente não aguentei. Diante daquele momento, eu tive que me jogar no mar. Sabe quando a cabeça vai ficando quente mesmo? Eu realmente me joguei no mar com roupa e tudo”, acrescentou.

Foi então que ela relatou o susto que viveu com sua mãe. “A minha mãe foi dar uma voltinha na quadra de casa para levar o Marley, o cachorro, para passear, acabou passando mal e precisou pedir ajuda para conseguir voltar para casa. Ela quase teve um treco por conta do forte calor”, disse.

EM FORMA

A apresentadora Patricia Poeta passou o último final de semana no Rio de Janeiro e aproveitou o tempo quente para se exercitar ao ar livre. A estrela foi fotografada enquanto fazia a sua corrida na orla de uma praia carioca.