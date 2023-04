Mãe de Jenna Ortega se derrete pelas filhas ao comparar profissão das herdeiras: “Orgulho”

Natalie Ortega, Mãe de Jenna Ortega, a famosa ‘Wandinha’, se derreteu de orgulho ao comparar a carreira profissional das filhas

Na última segunda-feira, 10, Natalie Ortega, a mãe de Jenna Ortega (20), atriz que interpreta Wandinha na série da Netflix, surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao fazer uma comparação entre a carreira profissional das filhas.

Em uma foto montagem compartilhada em sua conta no Instagram, a matriarca se derreteu de amores ao se declarar para as duas herdeiras.

Na imagem, Jenna e Mia, aparecem vestidas à caráter em suas profissões. De um lado, Jenna surge deslumbrante durante o SAG Awards. Por outro lado, Mia, a irmã que é três anos mais velha que a atriz, aparece toda paramentada com uniforme de enfermeira e EPI's, pronta para trabalhar no hospital.

“Duas das minhas meninas usando roupas muito diferentes e fazendo coisas muito diferentes na vida. Ambos vieram de mim, e ambos criados por mim. Estou igualmente orgulhoso dos dois e amo-os muito”, declarou a matriarca.

Logo os comentários foram inundados de elogios para a família. “Ambos salvam vidas de formas diferentes”, disse uma. “Tenho certeza que eles estão igualmente orgulhosos de te chamar Mãe!”, elogiou mais uma. "Uma família tão talentosa!”, afirmou um terceiro.

Jenna Ortega revela que recusou papel de Wandinha

Jenna Ortega revelou durante uma entrevista ao The Sunday Times que recusou várias vezes o papel de Wandinha na série de muito sucesso da gigante dos streamings, Netflix.

“Eu tinha feito muita TV na minha vida. Foi apenas nos últimos três ou quatro anos que pude começar a trabalhar no cinema. Eu estava com medo de que, ao assinar outro programa de televisão, isso pudesse me impedir de fazer outros trabalhos que eu realmente queria e com os quais me importava”, explicou, ao falar que estava focada no cinema por ter vivido muitos papéis na televisão.

“Quando comecei a atuar, não quero dizer que ninguém acreditava em mim, mas, ao mesmo tempo, ninguém acreditava em mim. Você tem que provar a si mesmo”, completou, com os motivos do porque admirava tanto as telonas dos cinemas.