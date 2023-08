Mãe de Angus Cloud descarta teoria sobre a morte do filho: 'Não pretendia'

Mãe de Angus Cloud se pronuncia sobre suposição da causa da morte do filho e diz como foi o último dia de vida dele

Mãe do ator Angus Cloud, Lisa Cloud Mclaughlin se pronunciou sobre os rumores envolvendo a causa da morte do seu filho. Conhecido pelo seu trabalho na série Euphoria, ele faleceu no dia 31 de julho na casa da família em Oakland, na Califórnia. Agora, a mãe dele rebateu a suposição de que o filho teria tirado a própria vida. Em um post no Facebook, ela contou que o herdeiro não pretendia ir embora deste mundo.

“Amigos, quero que todos saibam que aprecio seu amor por minha família neste momento de abalo. Também quero que saibam que, embora meu filho estivesse profundamente triste com a morte prematura de seu pai por mesotelioma, seu último dia foi alegre”, disse ela.

E completou: “Ele estava reorganizando seu quarto e colocando itens pela casa com a intenção de ficar um tempo na casque amava. Ele falou sobre a sua intenção de ajudar a sustentar suas irmãs na faculdade e também ajudar sua mãe emocionalmente e financeiramente. Ele não pretendia acabar com sua vida”.

Então, ela contou que não sabe o que filho pode ter tomado que causou sua morte. “Quando nos abraçamos, dissemos o quanto nos amávamos e ele disse que me veria pela manhã. Não sei se ou o que ele pode ter colocado em seu corpo depois disso. Só sei que ele colocou a cabeça na mesa onde estava trabalhando em projetos de arte, adormeceu e não acordou. Podemos ver que ele teve uma overdose acidental e trágica, mas é muito claro que ele não pretendia sair deste mundo. Suas lutas eram reais. Ele deu e recebeu muito amor e apoio de seus amigos”.

Por fim, a mãe do ator citou o ferimento que ele sofreu na cabeça há 10 anos ao cair em um poço de construção quando era adolescente e que causou uma lesão cerebral no filho. “Postagens nas redes sociais sugeriram que sua morte foi intencional. Quero que saibam que não é o caso. O ferimento na cabeça de Angus há 10 anos milagrosamente não resultou em morte como quase sempre acontece. Ele recebeu 10 anos de bônus e os encheu de criatividade e amor”, declarou.

Família lamenta a morte de Angus Cloud

Logo depois da confirmação da morte do ator, a família de Angus Cloud divulgou uma mensagem para lamentar a partida precoce do rapaz. “É com o coração mais pesado que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós em todos os caminhos. Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo", escreveram.

"Angus viva uma batalha contra sua saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos e em silêncio. Esperamos que o mundo se lembre dele por seu humor, risadas e amor por todos. Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos processando essa perda devastadora”, finalizaram.