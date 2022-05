Luisa Sonza relata pânico no avião: 'Achei que ia me matar'

Luisa Sonza abre o coração ao relatar situação de quando precisou sair de avião por causa de crise de pânico

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 13h04

A cantora Luisa Sonza (23) relembrou de um momento de sua vida ao sofrer uma crise de pânico dentro do avião. Ela disse que precisou sair da aeronave após acreditar que um homem poderia fazer algo de ruim contra ela.

"Entrei no avião e o homem colocou uma mala preta do meu lado. E foi para o fundo do avião. Achei que o cara ia me matar. Tive uma crise que me impediu de andar. A aeromoça me ajudou e eu não consegui fazer a viagem, tive uma crise de pânico. Voltei para casa e minha equipe me apoiou porque, como estávamos ainda na pandemia, minha família estava longe", disse ela no programa Saia Justa, do GNT.

Além disso, Sonza relembrou outra situação que a deixa apreensiva no dia a dia. "Tenho pânico do celular. Ele não pode vibrar e logo acho que é algum problema, alguma crise. Se estivesse com o celular não conseguiria fazer o programa", relatou.

Luisa Sonza relembra situação ruim com haters

A cantora Luisa Sonza também contou que sofre com os ataques e comentários maldosos na internet. Ela disse que já tentou tomar medicamentos e fazer terapia para superar, mas ainda fica abalada quando os ataques acontecem.

"Não sabia mais o que fazer, minha mente não aguentava mais. Terapia, remédios, não faziam efeito. Queria morrer. Quando começaram a liberar as gravações dos programas de TV na pandemia, eu ia para minha primeira viagem. Entrei no avião e as pessoas me xingavam! Aluguei um barco no meio do mar e as pessoas me xingavam. Passavam de jet ski me xingando", disse ela.