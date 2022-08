Luis Alexander, o garçom de Jô Soares na TV, lamenta morte do apresentador

Luis Alexander, o garçom de Jô Soares na TV por 27 anos, lamenta morte do apresentador

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 09h29

Luis Alexander Rubio Bernardes, conhecido como o garçom Alex no programa de Jô Soares (1938 - 2022) na TV, lamentou a morte do apresentador, aos 84 anos, na madrugada desta sexta-feira, 5, em sua rede social. O ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim do mês passado.

O rapaz recordou uma foto dos dois lado a lado, publicado originalmente em seu Instagram em 2021, em que relembrava um pouco de sua carreira ao lado do diretor e humorista, com quem protagonizou muitos momentos divertidos na TV ao servir os drinques aos entrevistados durante 27 anos.

"Para quem não lembra de mim, sou Alex. Trabalhei no programa do Sr. Jô Soares durante 27 anos como garçom, eu servia café, água e refrigerante para os convidados... E para os mais 'nervosinhos' dava algumas bebidas mais fortes", disse o ex-garçom.

Na homenagem, publicada em seu Instagram Stories, Alex adicionou um emoticon "chorando".

