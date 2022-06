Ludmilla bloqueia Luciano Huck no WhatsApp: ''Achei que era trote''

Cantora Ludmilla recebeu mensagem de Luciano Huck no WhatsApp e bloqueou o apresentando por pensar que era um fake

A cantora Ludmilla (27) arrancou risadas dos fãs ao contar uma história engraçada com Luciano Huck (50) nesta terça-feira, 28!

Nos Stories de seu Instagram, a artista contou que recebeu uma mensagem do apresentador do Domingão no WhatsApp, mas achou que se tratava de um fake. Por conta disso, acabou bloqueando o contato.

A esposa de Brunna Gonçalves compartilhou a conversa que teve com Huck, em que ele pergunta se o número era mesmo dela. Na sequência, é possível ver que ela bloqueia o número.

Lud também mostrou que Luciano a chamou no Instagram por meio de sua conta verificada, que foi quando ela entendeu que era mesmo o apresentador que havia mandado a mensagem.

"Caraca, eu estava mandando mensagem aqui para ver se era verdade. Achei que era trote", admitiu Ludmilla. Huck riu e respondeu: "Sincronicidade". Na sequência, a famosa avisou: "Vou desbloquear".

"Gente, e eu que bloqueei o Luciano Huck ontem achando que era um fake", se divertiu na publicação. "Mas era ele mesmo", disse ainda.

Ludmilla aposta em look preto decotado para o BET Awards 2022

Ludmilla arrasou na escolha do look para o BET Awards 2022, que aconteceu no domingo, 26. A artista participou da premiação que celebra as personalidades afro-americanas e era o único nome brasileiro no evento, indicada na categoria 'Melhor Artista Internacional'. Para a ocasião, ela escolheu um vestido preto longo e sexy estilo tomara que caia, com um decote poderoso e uma fenda e completou o visual com luvas e sandálias.

