Luciano Huck surge nos bastidores de 'Pantanal' e web brinca: "Vai reformar a tapera da Juma"

A visita de Luciano Huck para as gravações de 'Pantanal' rendeu altos memes na internet

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 12h26

O apresentador Luciano Huck (50) visitou as gravações de Pantanal, no Mato Grosso do Sul na última semana. E sua visita rendeu altos memes na internet.

Luciano Huck usou as redes sociais para compartilhar cliques ao lado do elenco grandioso da novela, como Alanis Guillen (23), Dira Paes (52), Marcos Palmeira (58), José Loreto (37) e mais.

Ao publicar os cliques especiais, Luciano agradeceu ao time de Pantanal e celebrou: "Parabéns pelo impecável trabalho que vocês estão realizando. Os desafios de gravar em uma região tão linda mas de difícil acesso e logística são enormes, mas esta valendo cada minuto da melhor novela dos últimos tempos", escreveu.

As fotos repercutiram na web, e claro, a internet não perdoou e os memes rolaram soltos no Twitter: "E o Luciano Huck que foi reformar a tapera da Juma?", escreveu um internauta.

A brincadeira continuou e outros internautas brincaram: "Vai reformar a canoa do véio no Lata Velha", brincou outro.

Veja a repercussão e os memes na web:

E o Luciano Huck que foi reformar a tapera da Juma? #Pantanalpic.twitter.com/aG1nl3d4oo — Mateus Leôncio (@omateusribeiro) May 21, 2022

ele vai reformar a canoa do velho no lata velha — cristal valois ४ 📖 cr: de lukov, com amor (@darklaufey) May 22, 2022

Ela vai ficar com reiva e não vai prestar — neta do palpatine ✨ (@ocesargalvao) May 21, 2022

Ele vai fazer ela se equilibrar em duas onças com o Jove no colo pra ganhar 20 mil reais pic.twitter.com/MjwSzYLTYE — mauricio 🧜🏽‍♀️ (@marianohems) May 22, 2022