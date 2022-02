Luciano Huck revela curiosidades sobre sua vida pessoal no 'Lady Night'

Apresentador Luciano Huck responderá as perguntas mais inusitadas no programa 'Lady Night'

Publicado em 24/02/2022

O apresentador Luciano Huck (50) responderá na noite desta quinta-feira, 24, as mais divertidas e curiosas perguntas de Tatá Werneck (38) no próximo Lady Night.

No sofá da atração semanal, o âncora do Domingão abrirá o jogo sobre a vida pessoal, o casamento dele com Angélica (48) e até mesmo os seus planos profissionais.

"A Tatá Werneck é um evento da natureza. Um furacão de criatividade. Sentar no sofá do 'Lady Night' é um desafio e tanto...", disse o comunicador para o Gshow.

Diversão garantida!

Bem humorado, Huck ainda comentou que tentou relaxar quando gravou ao lado da comediante Tatá. "Tem que ser no espírito Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. A Tatá dita o ritmo e a gente tenta acompanhar. Pessoalmente, me diverti muito e adorei", garantiu ele.