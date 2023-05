Luciano Huck revela curiosidade do passado de Rômulo Estrela e deixa ele sem graça

Luciano Huck relembrou quadro que Rômulo Estrela participou e deixou o compromissado desconcertado

O ator Rômulo Estrela, que recentemente interpretou Oto em 'Travessia', foi ao Domingão com Huck e teve uma lembrança reavivada pelo apresentador Luciano Huck. “O Rômulo tem a capacidade de se multiplicar, cada vez que você liga a televisão, ele está em todas as novelas, todas as séries. Gente fina de marca maior”, começou o marido de Angélica elogiando o convidado.

“A gente descobriu num outro dia, quando fomos jantar, que o Rômulo Estrela participou do ‘Amor a Bordo’. Lá no começo, quando a vida era difícil para caramba e quebrávamos a pedra no sábado, brigando com o Raul Gil, a gente tinha um quadro e descobri que o Rômulo era um dos solteiros do reality", contou o apresentador.

“Ele foi um dos solteiros. Na verdade, ele foi o número dois lá”, continuou Luciano. Escutando a história, a mãe de Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia, aproveitou para exaltar a beleza do ator e o deixou sem graça: “Mas eu não quero saber se é solteiro, casado ou desquitado. Eu não quero saber nada disso. Não me interessa! Eu quero é beijar na boca de homem bonito”

Casado com Nilma Quariguasi há 16 anos, ele fez questão de marcar o território pela mulher: “Meu Deus, o que eu vou falar para Nilma?", refletiu ele.

O quadro que Rômulo Estrela participou

Baseado em um reality holandês, o quadro de Huck se passou ao longo de nove semanas, em episódios com duração de 40 minutos cada. Catorze solteiros (sendo sete homens e sete mulheres) que nunca haviam se encontrado anteriormente, embarcaram em uma jornada em busca de um par amoroso. A bordo de um iate, o grupo visitou ilhas paradisíacas ao longo do litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, durante um período de 16 dias.

Dois casais foram eliminados logo no primeiro episódio. Ao término do programa, o casal que demonstrou maior nível de envolvimento, avaliado através de provas realizadas, ganhou como prêmio um cruzeiro em um navio de luxo.