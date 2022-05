Luciano Huck relembra romance de Ana Maria Braga com piloto de avião

Luciano Huck arranca risadas do público ao recordar histórias de amor de Ana Maria Braga e ela dispara: 'Não deu certo!'

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 19h36

O apresentador Luciano Huck (50) surpreendeu os telespectadores do programa Domingão com Huck, da Globo, ao relembrar histórias de amor da apresentadora Ana Maria Braga (73). Ela foi convidada para ser jurada do quadro Dança dos Famosos deste final de semana e também conversou sobre sua vida. Após falar sobre sobre o novo Louro do Mais Você, ela relembrou suas histórias de amor.

Luciano Huck arranca risadas ao contar histórias da vida amorosa de Ana Maria Braga

Luciano relembrou que ela foi madrinha do seu casamento com Angélica, e que ele também já foi padrinho de um dos casamentos de Ana Maria. “Ana Maria é uma pessoa que acredita no casamento. É sempre uma história de amor. E o francês está aí? Ou já foi o francês?”, quis saber. Então, ela entregou que o romance com o francês já chegou ao fim há algum tempo: “Já deportei”.

Logo depois, o apresentador recordou o romance dela com um piloto de avião. “A Ana Maria é uma mulher tão poderosa... sabe na hora que o piloto sai da cabine para dar uma descansada? Ela olhou e falou: 'ah, até que eu gostei!'. Ele veio para o Brasil e nunca mais saiu. Ficou aqui mesmo”, brincou ele.

A atriz Taís Araújo (43) ficou surpresa com a história e perguntou para a apresentadora: “Mesmo?”. E Ana respondeu: “É!”.

Na sequência, Huck ainda voltou a falar do relacionamento de Ana Maria Braga com o francês. “Logo antes da pandemia, ela arrumou um namorado francês legal e falou: 'é esse! É super legal'. E eu falei: 'ah, que bom, Ana, fico feliz!'. E começou a pandemia e todo mundo trancado em casa, não podia sair. E eu só ficava imaginando: 'Ana Maria ficou trancada com o francês!'”, disse ela. Por fim, ela afirmou: “Pois é, não deu certo. Intimidade é uma coisa”. E Huck brincou: “Terminou antes que a Covid”. E todos caíram na risada.