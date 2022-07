Luciano Huck relembra o início do namoro com Angélica

No Domingão com Huck, Luciano Huck conta sobre o começo do namoro com Angélica: 'Os bastidores foram uma maravilha'

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 21h10

O apresentador Luciano Huck (50) relembrou como foi o início do seu namoro com a apresentadora Angélica (48), com quem está casado há 18 anos. No programa Domingão com Huck, ele contou que os dois se aproximaram nos bastidores de um filme que fizeram juntos, chamado Um Show de Verão, em 2004.

“Eu estou casado com a Angélica há 18 anos. A gente se conheceu quando fiz o primeiro programa na Globo, foi com a Angélica. Mas quando a gente se aproximou de verdade, foi quando a gente fez um filme. O filme não foi ninguém ao cinema, mas os bastidores foram uma maravilha. A história de amor que começou nos bastidores foi irretocável”, disse ele na atração.

No palco, Huck recebeu a banda Jota Quest e contou que o grupo tocou em seu casamento e uma das músicas deles embala o romance do casal. “A música que embala minha relação com a Angélica, embalou nosso casamento e, sempre que toca, a gente olha para a cara do outro e pensa em coisas boas. Ela se chama: 'Encontrar alguém'”, contou.

Hoje em dia, Angélica e Luciano Huck têm três filhos, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9).

Eva participa do programa Domingão com Huck

Filha de Luciano Huck e Angélica, Eva participou do programa Domingão com Huck na noite da grande final do quadro Dança dos Famosos. Ela dançou ao lado do pai em um show para celebrar o sucesso da temporada e encantou todo mundo. Com look de bailarina, ela mostrou todo o seu talento e foi muito aplaudida.

No final da apresentação, Huck demonstrou todo o seu orgulho pelo talento da filha. “Quando você for grande, a gente vai lembrar desse momento. Você arrebentou e eu só fiz isso por sua causa. A gente brinca que a Angélica pariu a mini Claudia Raia”, disse ele. Confira aqui como foi a apresentação de Eva.