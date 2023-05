Luciano Huck quebra protocolo e atende fã que apareceu no SBT: ''Adorei''

Após pedido de fã no SBT, Luciano Huck quebra protocolo e inicia programa com imagens da emissora de Silvio Santos

O apresentador Luciano Huck (51) atendeu o pedido de uma fã que apareceu no programa Fofocalizando falando que seu sonho era conhecê-lo. Após Leo Dias e outros jornalistas do SBT fazerem um apelo para o esposo de Angélica (49), ele realizou o sonho de Dona Cremilda neste domingo, 21.

Inclusive, o global quebrou as regras e iniciou o Domingão com as imagens da emissora de Silvio Santos (92), da senhora pedindo para conhecê-lo e dizendo que já enviou várias mensagens para ele.

"Eu tenho um sonho. Eu gosto do Luciano Huck. Eu sou apaixonada pelo Luciano Huck, Luciano, sou uma fã número um sua, já fiz um vídeo, mas você não me atende, me atende por favor", declarou a senhora no SBT.

Dias depois, após a repercussão, Dona Cremilda conseguiu conhecer seu ídolo pessoalmente e até os bastidores da atração. "Seja bem-vinda, adorei", abraçou o comunicador a fã. "Dona Cremilda, eu amei te conhecer! Obrigado pelo carinho!", publicou em sua rede social.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

E teve o tão desejado abraço com Dona Cremilda! #Domingãopic.twitter.com/mSPESO7Qlf — Domingão com Huck (@domingao) May 21, 2023

Luciano Huck sugere romance entre Bruno Cabrerizo e Juliana Paiva

O apresentador Luciano Huck brincou com a solteirice do ator Bruno Cabrerizo e da dançarina Juliana Paiva, parceiros na 'Dança dos Famosos' do 'Domingão'.

Dando uma de cupido, o marido da Angelica sentou no sofá onde estavam os outros competidores do quadro e começou a 'fofoca' após a apresentação da dupla.

"Vamos fazer fofoca? Vamos fofocar ou não? Então, eu estava vendo as redes sociais essa semana, e aí não sei, minha impressão só, ouvi dizer que o Bruno estava solteiro, que a Ju estava solteira também, o pessoal shippando os dois na internet. Tem hashtag já? Juno? Entendi", disse brincando.

O apresentador ainda continuou: "Não quero me meter, mas eu shippo. Não quero falar nada, mas tudo bem, eu acho um casal bonito, não é por nada não".

Envergonhado, Cabrerizo ficou sem palavras e foi sincerão. "Não sei nem o que dizer nesse momento fui pego realmente de [surpresa]", disse ele, enquanto a bailarina nem chego a se manifestar.

Por fim o apresentador se desculpou, sem muito se arrepender do que disse."Desculpem a brincadeira, hein? Mas eu faço votos. Como diria a minha sogra que está aqui, eu faço votos", garantiu. O tema da semana foi o Funk e o cantor Belo levou a liderança da etapa.

Veja vídeo do momento: