Luciano Huck mostra fotos inéditas de momentos românticos com Angélica

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 09h47

Aproveitando clima de Dia dos Namorados nos últimos dias, Luciano Huck (50) compartilhou fotos inéditas em clima de romance com Angélica (48).

Nesta terça-feira, 14, o apresentador global mostrou cliques ao lado da amada fora do Brasil e impressionou ao surgir com ela em locais luxuosos como Paris, na França.

"'Nois” namorando por ai", escreveu Luciano Huck na legenda. Nos comentários, os fãs admiraram o casal. "Que lindos", elogiaram os internautas. "Fofinhos", falaram outros.

No fim do ano passado, os apresentadores comemoram 17 anos de casados. Na ocasião, Angélica surpreendeu o marido com um presente muito original feito por ela.

Apaixonado pela mulher, Luciano Huck sempre faz os cliques da loira. Recentemente, ele flagrou a esposa de maiô e arrancou elogios dos internautas.

Luciano Huck mostra momentos românticos com Angélica; veja: