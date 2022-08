Luciano Huck fica desconfortável ao ver Rafael Portugal imitar Angélica no 'Domingão'

Apresentador Luciano Huck reage ao ver o humorista Rafael Portugal imitando sua esposa, Angélica, no palco do 'Domingão'

O apresentador do Domingão com Huck, Luciano Huck (50) recebeu o humorista Rafael Portugal (37) ena estreia do quadro Batalha do Lip Sync, que contou com os convidados Paulo Vieira (29) e Leticia Colin (32) no domingo, 14.

“A pergunta que não quer calar, Rafael Portugal, explique, o que você está fazendo aqui?”, questionou o comandante do programa. “É mais ou menos assim, é minha oportunidade, vim para fazer o negócio”, brincou Rafa. Na sequência, ele coloca uma peruca loira e a produção coloca a música Vou de Táxi, sucesso de Angélica (48).

O que chamou atenção dos internautas que acompanhavam a atração da TV Globo foi a reação de Huck ao ver Portugal imitando sua esposa. Portugal chegou a levantar a calça que estava vestindo e mostrou que também fez a famosa pinta na coxa da loira. O apresentador ficou visivelmente constrangido e reprovou a imitação.

“A coisa mais parecida é a pinta mesmo, porque o resto. Você aí em casa, o que a gente não quer que aconteça nesse palco é essa dublagem esdrúxula que o Rafael Portugal acabou de fazer. A música é boa, a cantora original é uma gata, mas essa versão...”, disparou Huck.

Luciano também brincou que Rafael tinha sido demitido do Big Brother Brasil. "Rafael Portugal veio fazer um troco aqui depois que foi demitido do 'BBB'", brincou ele enquanto Portugal o imitava. Aos risos, o comediante respondeu: "Não vamos entrar nisso".

Rafael Portugal participa, ao longo de toda a temporada, da Batalha do Lip Sync, com comentários e avaliações das performances.

Confira a reação de Luciano Huck ao ver Rafael Portugal imitando Angélica:

Durante o programa, Rafa Kalimann (29) confessou que seu namoro com o ator José Loreto (38) começou após a participação deles como jurados na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Na conversa, ela comentou sobre o relacionamento. Huck perguntou se ela estava bem e disse: “Estou feliz com esse namoro novo, quero crédito porque esse reencontro foi no palco do Domingão, ok?”. E ela concordou: “Depois de 14 anos". O apresentador brincou: “Se ela e o Loreto casarem, eu vou ser o padrinho número 1. Fala aí você”.

Rafa recordou a primeira vez que viu Loreto. “Eu tietei ele há 14 anos, tirei uma foto e guardei essa foto atrás da minha porta do meu quarto. Eu tenho essa foto, vou te mostrar depois e a gente se reencontrou aqui no palco”, declarou.

Luciano Huck posta fotos com os filhos

Luciano Huck usou as redes sociais para celebrar o Dia dos Pais com uma foto rara reunindo os três filhos, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9). Além do registro, o global também compartilhou um vídeo, falando sobre a paternidade. O apresentador fez questão de agradecer à mulher, a apresentadora Angélica, pela família que eles construíram durante todos esses anos de união e parceria na criação dos três herdeiros. "Dia dos Pais: data que você sai fuçando os álbuns do celular pra encontrar aquela imagem com a filharada completa sem que ninguém esteja com os olhos fechados. Um retrato com todo mundo bem na foto. Que missão, hein!", brincou ele ao iniciar o texto. "Superada esta fase, chega o desafio da legenda, o que escrever? Decidi compartilhar o que sinto sem filtro. Ser um bom pai é o maior desafio da minha vida. Sou muito grato a Deus. E ao destino por ter cruzado o meu caminho nesta vida com o da Angélica, encontro, pra mim, sagrado e que abençoa a nossa família. Eva, Beni & Joaquim, a minha vida só faz sentido ao lado de vocês! E como já disse antes, os adultos que vocês se tornarão é o meu maior legado. Amo muito vocês, meus filhos!", escreveu ele.

