Luciano Huck enaltece o talento de Maisa Silva: 'Impressionante'

Luciano Huck relembra momentos de Maisa no SBT e conta o que pensava sobre o talento dela na TV

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 20h08

O apresentador Luciano Huck (50) conversou com a apresentadora e atriz Maisa Silva (20) no palco do Domingão com Huck desta semana. Ela foi jurada da Dança dos Famosos e aproveitou para relembrar sua carreira na TV. Ela começou no SBT com 3 anos e se tornou um fenômeno durante a infância. Agora, aos 20 anos, a estrela segue na carreira artística e têm mostrado o seu lado atriz em filmes e séries.

No Domingão, Huck revelou o que pensava ao ver Maisa dando um show no palco durante a infância. “Eu achava que você pequenininha era um robô que tinha alguém dentro de você, porque é muito impressionante. Eu tinha medo de você, na verdade. Como que pode, desse tamanho, fazer isso tudo?”, disse ele.

E ela respondeu: “Eu era de boa. Os meus pais brincam que eu era uma pessoa no palco e outra em casa. Porque em casa tinha regra, tinha dever, obrigação... E, no palco, era assim: solta a criatura e ela pode fazer o que quiser! E eu fazia”.

Então, Huck destacou o talento dela para fazer TV. “Quando eu vejo ela com cinco anos fazendo aquelas coisas, eu penso: como que pode ter esse tempo de televisão? Isso é difícil!”, comentou.

Por fim, Maisa contou sobre ter se tornado uma mulher consciente e saber lidar bem com a fama. “Eu administro super bem, mas tenho total consciência de que esse mérito eu dou aos meus pais. Ter uma base familiar tão boa quanto a que eu tenho é o maior privilégio da minha carreira e um dos segredos da minha felicidade, de eu me manter focada, com objetivos e fazendo o que eu amo e acredito”, declarou.

