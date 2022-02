Luciano Huck e Angélica celebram Valentine's Day com vídeo de momentos românticos do casal

Luciano Huck e Angélica fizeram um vídeo lembrando de momentos especiais que viveram juntos para celebrar o Valentine's Day

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 17h51

Nesta segunda-feira, 14, Luciano Huck (50) e Angélica (48) decidiram usar suas redes sociais para celebrar o Valentine's Day, mostrando um pouco de sua história de amor.

O casal publicou um vídeo onde eles lembram de momentos românticos que viveram juntos, desde o início do relacionamento, até os dias atuais, com cenas de programas na TV, do casamento, grandes eventos e viagens de família.

Na legenda, eles escreveram apenas: "Happy Valentine's Day", que significa: "Feliz dia dos namorados".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Maravilhosos!", disse um. "Amo esse casal!", falou outro. "Lindas fotos!", escreveu um terceiro.

