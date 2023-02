Luciana Gimenez revela que teve premonição com acidente: “Sabia que ia acontecer”

Luciana Gimenez abriu o coração sobre seu acidente na neve no retorno ao 'Superpop'

Na noite da última quarta-feira, 08, Luciana Gimenez (53) retornou aos estúdios para apresentar seu programa, o 'Superpop'. Com o auxílio de uma muleta e de uma cadeira de rodas, a apresentadora se emocionou ao desabafar sobre o acidente que sofreu enquanto esquiava nos Estados Unidos e deixou o público arrepiado ao revelar que teve uma premonição antes do ocorrido.

“Eu disse para várias pessoas que eu sabia que ia acontecer isso, porque, em alguns momentos pela manhã me passou pela cabeça um acidente. Eu troquei meus brincos, tirei qualquer tipo de jóia ou biju e coloquei uma calcinha combinando com o look, pois, eu pensei ‘se eu for para o hospital, vou com a calcinha combinando'.”, Luciana revelou a premonição do acidente.

A morena ainda foi questionada se pensou em desistir de esquiar naquele dia, mas revelou que não deu bola para os pensamentos negativos: “Não, sabe aqueles pensamentos que passam pela cabeça, mas que você vê e fala ‘ ah, não né!’? Esquio faz trinta anos, nunca tive nenhum problema ou medo. Hoje eu olho e falo ‘o que eu estava pensando.’”, contou durante a gravação do programa.

Luciana ainda relembrou o ocorrido e entregou que a bota utilizada no esporte pode ter ocasionado o acidente. A apresentadora chegou a mostrar o equipamento: “Cheguei no hotel para trocar a bota e falei que não estava certa. Ele colocou uma muito apertada, eu falei que não estava legal, que estava cortando a circulação. Ele falou para tentar e depois a gente vê, se não der certo a gente troca.’”, contou.

Luciana Gimenez volta a gravar seu programa após acidente na neve

Luciana Gimenez vibrou com seu retorno para as telinhas um mês após seu acidente na neve. A apresentadora surgiu com um look triunfal, combinando um top de penas e uma calça branca com um batom vermelho e um sorriso no rosto.

Mesmo necessitando do apoio de uma cadeira de rodas e de muletas, ela comemorou o retorno: "Talvez para alguns eu possa parecer repetitiva, mas para mim é superação todos os dias e vou comemorar sim. Minha conquista de hoje é voltar para o meu programa, minha segunda casa. Eu tô de volta, Brasil!", exclamou com felicidade.