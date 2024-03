Lucélia Santos relembra seus casamentos com famosos: 'Casamentaço'

A atriz Lucélia Santos conta como foram seus casamentos ao longo da vida e diz qual é o seu atual status de relacionamento

A atriz Lucélia Santos relembrou a sua amorosa em uma nova entrevista. Em conversa com Hildegard Angel, ela fez comentários sobre os casamentos que já teve ao longo de sua vida, incluindo com pessoas famosas.

"Com o John Neschling (maestro e pai do filho único dela, o ator Pedro Neschling, de 41 anos) foi um ‘casamentaço’. Eu amava o John. Só tenho boas coisas a lembrar do John. Depois, eu fui casada com Grassi (Antônio Grassi, o ator), que foi um casamento com cada um na sua casa, mas a gente ficou três anos juntos. Com o (ator Raul) Gazolla, foram três anos também. Foi um casamento", disse ela, e completou: "Depois, eu casei com uma pessoa que foi cancelada (risos). Eu cancelei. Não deu nada certo", declarou, sem citar nomes.

Então, ela contou que seu atual status de relacionamento é solteira e não pretende mudar isso tão cedo. "A minha vida amorosa foi cancelada", disse ela, que completou: "Não sinto solitude, gosto de ficar sozinha, adoro ler. Tenho uma vida tão agitada. Quando eu posso sentar e ler, aquilo, para mim, é o momento glorioso. Gosto de natureza, de me meter no meio do mato".

Lucélia Santos revela como foi o casamento do filho

A atriz Lucélia Santos encantou seus seguidores ao fazer um relato de como foi o dia do casamento do seu filho, Pedro Neschling, com Nathalie Passos. Os dois oficializaram a união em outubro de 2023 em um cartório civil no Rio de Janeiro com a presença apenas dos pais.

Nas redes sociais, ela abriu um álbum de fotos do grande dia e contou o que aconteceu. "Casamento de cinema! Casaram-se ontem no rio de janeiro meu amado filho @pedroneschling e minha amada nora @nathalie_passos numa cerimônia encantadora . Simples,leve, chic!", disse ela.

E completou: "Caminhamos pelas ruas de Botafogo com os cães galgos em direção ao cartório mais próximo. A mãe da noiva, Luciana , trouxe o buquê e os bem-casados e eu levei as alianças , disseram sim um ao outro, trocaram as alianças, assinaram os papéis e depois o pai da noiva nos convidou pra almoçar num dos restaurantes mais conceituados da cidade! Foi lindo , inesquecível,emocionante. Felicidades aos noivos! E mais - eu peguei o buquê".