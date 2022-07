Lucas Leto faz linda declaração de amor para Julia Dalavia: ''Minha parceira''

Lucas Leto se derreteu ao fazer uma linda homenagem para sua parceira de Pantanal, Julia Dalavia

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 19h19

Nesta quinta-feira, 28, Lucas Leto (23), que interpreta Marcelo em Pantanal, decidiu usar suas redes sociais para fazer uma linda declaração de amor para sua companheira na trama, Julia Dalavia (24), que faz Guta na trama.

O ator publicou algumas fotos que fez nos bastidores de gravação. Em um eles aparecem juntinhos, enquanto ele fazia com coração com as mãos enquanto Julia sorria. Já em um segundo registro, ela aparece deitada em cima de uma mala de viagem, no meio do cenário da novela.

Na legenda, o artista se derreteu pela amiga: "Minha parceira, essa é uma declaração de amor. Julia é uma das atrizes mais brilhantes da nossa geração, o olhar dela é fascinante e generoso. Às vezes uma senhorinha dando dicas de saúde e outras uma menina inquieta. Obrigado por caminhar junto comigo nesse grande desafio".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "É muita beleza!", disse um. "Lindos e talentosos!", escreveu outro. "Muita química!", falou um terceiro.

Confira a linda homenagem que Lucas Leto fez para Julia Dalavia:

Julia Dalavia esbanja beleza ao surgir na natureza

Recentemente, Julia usou suas redes sociais para compartilhar uma foto belíssima.

A atriz fez um registro em meio a natureza e deixou seus fãs encantados, recebendo alguns elogios como: "Princesa" e "Sempre maravilhosa".

