Luana Piovani rebate comentário de fã que diz que ela está a procura de um surfista: ''Deus me livre''

Apresentadora Luana Piovani diverte web ao responder comentário se referindo ao ex-marido, o surfista Pedro Scooby, que está no 'BBB22'

Redação Publicado em 25/01/2022, às 13h28

Desde que o surfista Pedro Scooby (33) entrou no BBB22, os seguidores da apresentadora Luana Piovani (45) só falam sobre isso no Instagram da atriz.

Não sendo muito diferente, nesta terça-feira, 24, a loira compartilhou um clique em Arraial Do Cabo, no Rio de Janeiro, em que aparece saindo do mar.

A foto, que destaca a boa forma e beleza da artista aos 45 anos, teve um comentário referente ao seu ex que acabou chamando à atenção da loira.

"Olha ela procurando um surfista", comentou uma pessoa na foto de Luana Piovani. "Deus me livre", rebateu ela.

Outra seguidora também foi bem criativa com a artista e disse que está gostando da participação do atleta no reality show da TV Globo. "Lu, o que eu faço? Estou amando o Scooby", escreveu a admiradora. "Continua aí", debochou ela divertindo os seguidores.

Luana Piovani rebate comentário de fã sobre Pedro Scooby: