Louro Mané não aparece na TV e Ana Maria Braga explica o que aconteceu

Louro Mané falta no programa Mais Você nesta quarta-feira, 8, e Ana Maria Braga conta ao vivo sobre ele: 'A gente sente saudade'

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o programa Mais Você desta quarta-feira, 8, com uma notícia sobre a saúde do intérprete do personagem Louro Mané, o artista Fabio Caniatto. Ela contou que o companheiro de palco testou positivo para Covid-19 e ficará alguns dias afastado para se recuperar da doença.

“Estamos sem o Lourinho, e seguiremos assim por mais uns dias. Eletestou positivo para covid. Ele está bem, e a gente sente saudade, claro”, disse ela.

Logo depois, a comunicadora exibiu um recado do colega de trabalho. “Bom dia Ana Maria, testei positivo para Covid, mas estou bem. Estou com sintomas leves e estou com saudade todo mundo. Ana Maria, se for cozinhar as coisas gostosas que você faz todo dia, manda um pouquinho para mim?”, comentou ele.

Por enquanto, Louro Mané ainda não tem data para voltar ao programa Mais Você, da Globo. Ele esteve na atração até a última terça-feira, 7.

Ana Maria Braga faz homenagem para Tom Veiga, o Louro José

Nesta semana, Ana Maria Braga relembrou o dia em que seria o aniversário deTom Veiga, que foi o intérprete de Louro José e faleceu em 2020. Nas redes sociais, ela fez uma homenagem especial para o antigo colega de trabalho.

"O céu deveria ter horário de visitas. Eu tenho certeza de que está rolando a maior festa por lá hoje. Ele com certeza deve estar aprontando todas. Meu amigo, parceiro de vida, fazia todo mundo rir nas horas mais improváveis. Seja como Tom ou dando vida ao meu Lourinho José. Você sempre nos surpreendia com seus improvisos, com seus comentários inteligentes, com aquela gargalhada gostosa… Aqui, a gente segue com muita saudade e ao mesmo tempo muito gratos por termos convivido com você. Parabéns, Tom. Você faz muita falta", disse ela.