Lore Improta fala sobre a sua participação na Dança dos Famosos: ''Muito feliz e realizada''

Após ser eliminada da Dança dos Famosos, Lore Improta analisa a sua participação com Xande de Pilares

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 14h12

No último domingo, 22, rolou a repescagem da Dança dos Famosos e os felizardos que voltaram para a competição foram Ana Furtado (48) e Vitão (22).

Já Lore Improta (28) e Xande de Pilares (52), mesmo com o voto da plateia, não conseguiram conquistar os jurados e estão eliminados.

A dançarina usou as suas redes sociais para agradecer pelo convite, a parceria com o cantor e os momentos que viveu no quadro.

"Eu nem sei por onde começar… Lembro do nosso primeiro ensaio, quando @xandedepilares não conseguia nem me olhar nos olhos direito por conta da timidez, ou quando me disse que não sabia rebolar e que iriam zoar ele se fizesse isso. Nesse momento percebi que teríamos um longo caminho pela frente, de muita troca e aprendizado.", começou ela.

Na sequência, a esposa de Léo Santana comentou sobre a evolução do artista. "Agora, pense em um homem comprometido e focado? É ele. Xande fazia questão de a todo momento, exaltar o meu trabalho e o quanto ele estava feliz com cada coreografia e aprendizado. Ele sempre me falava que queria me deixar feliz e orgulhosa. E eu estou DEMAIS!!! MUITO FELIZ E ORGULHOSA MESMO! Olha só como ele evoluiu, quebrou crenças que tinha e se soltou, se entregou para a DANÇA. Gratidão por toda troca, eu aprendi muito contigo também", disse.

Por fim, Lore agradeceu a equipe do Domingão. "Obrigada à TODA EQUIPE do @domingao, sentirei muita falta de todos vocês!! Obrigada @lucianohuck @tvglobo pelo convite e oportunidade de poder mostrar minha arte e o que eu amo fazer. Ahhhh, e desculpa pelos gritos nos ensaios pessoal kkkkkkkkk Amo vocês. Foi incrível nossa jornada no #dançadosfamosos", concluiu.

CONFIRA O AGRADECIMENTO DE LORE IMPROTA