Lore Improta agradece Faustão após participar de seu programa na Band: ''É sempre um prazer enorme''

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 13h56

Nesta quinta-feira, 10, Lore Improta (28) decidiu usar suas redes sociais para fazer um agradecimento especial para Faustão (71), após participar como jurada de um dos quadros de seu novo programa na Band.

A dançarina, que já fez parte do Balé do Faustão por 2 anos, postou um vídeo onde aparece sendo jurada do Dança das Feras e recebendo uma série de elogios do ex-patrão: "Essa baiana é poderosíssima, é uma bailarina extraordinária, com cursos no Canadá. Ela está com projetos o Show da Lore e o Fantástico Mundo da Lore, é musa da Viradouro, tudo isso ainda com a Liz, a filha dela com o Léo Santana."

Emocionada e muito grata por participar do programa, a artista escreveu algumas palavras para o apresentador: "É sempre um prazer enorme estar ao lado do Faustão. Fiz parte do seu ballet durante 2 anos e até hoje sigo participando como Jurada técnica dos quadros de dança do seu programa, que são tão importantes para fortalecer a nossa arte. Gratidão sempre pelo convite e carinho comigo.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Tem que respeitar essa jurada!", disse um. "Muito feliz por você!", falou outro. "Que maravilhosa!", escreveu um terceiro.

