Lívia Andrade surge com look decotado em sua estreia no Domingão com Huck

Recém-contrada pela Globo, Lívia Andrade aparece pela primeira vez no Domingão com Huck com vestido ousado e atrai os olhares

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 18h34

A apresentadora Lívia Andrade elevou a temperatura da televisão ao escolher um vestido poderoso e ousado para a sua estreia no programa Domingão com Huck, da Globo. Após alguns meses longe do SBT, ela assinou contrato com a emissora carioca para integrar o quadro Acredite Em Quem Quiser.

Neste domingo, 28, ela apareceu pela primeira vez na atração e surgiu com um vestido preto elegante. O modelito contou com decote profundo na frente e nas laterais e também uma fenda na perna.

Inclusive, na atração, a Dona Déa Lúcia – mãe do humorista Paulo Gustavo – brincou com o look de Lívia. Ela brincou que Lívia escolheu um vestido de verão para tentar ofuscar a sua beleza.

“No ar Domingão com Huck na Globo. Não, você não leu errado! Plim plim”, disse ela na legenda das fotos do seu look.

Veja o look de Lívia Andrade para o Domingão com Huck: