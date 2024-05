Lívia Andrade se pronuncia após polêmica com Micael Borges: "Fui bem clara"

Após direcionar uma pergunta indiscreta a Micael Borges no 'Dança dos Famosos', Lívia Andrade esclareceu o ocorrido nas redes sociais; confira

Após a polêmica envolvendo Lívia Andrade e Micael Borges no Domingão, a apresentadora usou as redes sociais na última segunda-feira, 27, para se pronunciar diante das críticas que tem recebido. Durante o quadro 'Dança dos Famosos', a loira insinuou que o ator estava muito entrosado com a professora, Nathália Ramos, mas ele é casado.

Nos Stories do Instagram, Lívia compartilhou um print de um seguidor do X - antigo Twitter - para explicar seu lado da história. "Povo não entendeu o que você quis dizer. Tem que desenhar", dizia o internauta.

"Na verdade fui bem clara! As pessoas entendem o que elas querem entender, mesmo desenhando. Essa galera não me engole porque tomava pau de audiência toda tarde de mim. Não pago pau, não tenho assessores, empresários e nem pago ninguém pra falar bem, então dá nisso mesmo. É assim que funciona o sistema", escreveu a atriz.

Na sequência, Lívia compartilhou um trecho de uma mensagem dita por Ana Maria Braga no Mais Você. "Uma das maiores conquistas da vida adulta é entender que o que os outros pensam é problema deles", afirmou a apresentadora no recado em questão.

Lívia Andrade deixa ator casado constrangido com pergunta indiscreta no ‘Domingão’

Na noite do último domingo, 26, Lívia Andrade gerou polêmica durante sua participação no 'Dança dos Famosos' do 'Domingão', na Globo. A apresentadora causou um climão ao fazer uma pergunta indiscreta e sugerir um affair com o ator casado Micael Borges e sua parceira na dinâmica, a professora Nathália Ramos.

Durante a atração de Luciano Huck, Lívia pediu para dar sua opinião sobre a apresentação dos artistas e causou ao mencionar um possível clima entre eles. Além disso, a apresentadora perguntou se havia rolado algo nos bastidores, mesmo que o ator esteja comprometido há 11 anos com Heloisy Oliveira, com quem tem um filho, Zion, 9 anos.

“Vocês arrebentaram, pensa em um casal, quebra uma cama. Não pode unir duas pessoas dessas. É muita energia. Falando nisso, Luciano, estamos aqui no processo de eliminação, formamos algum casal ou não formamos? Perguntemos a você”, Lívia disparou sem pensar duas vezes e instaurou um climão no palco.

Luciano tentou intervir, mas sem sucesso, já que acabou reforçando o comentário polêmico da apresentadora: “Acho que ela está insinuando que vocês estão se pegando”, disse. Na sequência, foi a vez de Micael interromper os comentários e dar um corte seco nas especulações envolvendo sua vida amorosa com um recado para a esposa.

“Você pode mandar um beijo para Heloisy? Minha esposa há 12 anos. Para eu estar aqui disponível, disposto, minha mulher está em casa cuidando do meu filho”, Borges pareceu desconfortável com a insinuação de um affair e deixou claro que é comprometido e apaixonado pela mulher. Diante da declaração, Hulk puxou a orelha de Lívia.