Lívia Andrade revela emoção ao contar para mãe que iria fazer parte do Domingão

Lívia Andrade conta sobre sua participação no programa 'Domingão com Huck', da Globo

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 17h29

Lívia Andrade (39) será a nova jurada fixa do quadro Acredite em Quem Quiser, do Domingão com Huck, na Globo. A apresentadora, em entrevista para o Jornal Extra, contou que está elétrica e curiosa.

Com sua carreira tendo iniciado aos 13 anos, Lívia encara um novo desafio que começa neste domingo, 28. Ao lado de Déa Lúcia (mãe de Paulo Gustavo) e do Padre Fábio de Melo, a apresentadora conhecida por ter participado do Programa Silvio Santos e outras atrações do SBT contou suas expectativas sobre a nova fase.

“Eu aprendi com a vida a não criar expectativas. Prefiro me surpreender com as coisas. Nervosa, não, mas estou muito elétrica, eufórica e curiosa pra ver como vai ser no valendo. Deixo tudo pra última hora pra não ficar ansiosa”, disse ao jornal.

Ainda na entrevista, Lívia conta como a Globo sempre foi o sonho de todos que trabalham na TV. “Comecei a trabalhar na TV aos 13 anos, e a Globo foi sempre “A” Globo! É tipo... Zerei a vida, cheguei lá (risos). Amor, estou na Globo! Queria fazer uma surpresa pra família, segurei ao máximo pra contar pra minha mãe. Ligar pra ela e dizer “Manhê, sua filha vai pra Globo” foi emocionante", declarou.

Lívia Andrade mostra sua chegada no primeiro dia de gravação

Lívia Andrade teve seu primeiro dia como global nesta quinta-feira, 25, e já chegou arrasando.

Em uma publicação de um vídeo em seu Instagram, a recém-contratada mostrou os bastidores do seu primeiro dia. No clipe, ela aparece andando nos carrinhos de golfe que percorrem o local e fala da emoção de estar na emissora, quando é questionada por um amigo: "Primeira vez que está andando nesse carrinho ou já andou?" e ela responde: "Já andei". O amigo insiste perguntando: "Mas dessa vez é diferente" e ela completa: "Dessa vez é bem diferente".

