Lívia Andrade rebate comentário de Cátia Fonseca sobre seu projeto de programa na Band

Lívia Andrade alfineta Cátia Fonseca após ver reportagem sobre o seu programa que não foi ao ar na Band: 'Posso estar com a memória comprometida'

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 09h18

A apresentadora Lívia Andrade (39) rebateu um comentário da apresentadora Cátia Fonseca (53) no programa Melhor da Tarde, da Band. Na atração, a veterana falou sobre o projeto de programa de TV da loira que não foi ao ar na Band e explicou detalhes da atração. Porém, Lívia rebateu as informações.

Na reportagem, Cátia Fonseca e o repórter Rafael Pessina contaram que Lívia Andrade gravou um programa sobre música sertaneja, mas o resultado não agradou a emissora. Assim, o projeto esfriou e não foi ao ar. Além disso, eles informaram que Lívia chegou a fazer uma festa de lançamento para o programa.

“Há um tempo atrás a Lívia até postou para a gente internamente saber que teria um programa musical. Ela tem muita amizade [no meio sertanejo]. Isso a própria Lívia falou disso tudo, internamente a gente nem sabia direito”, disse Cátia.

Então, ao ver a repercussão, Lívia Andrade deixou um comentário no Instagram. “Cátia, querida, me mande a entrevista onde digo tudo isso. Depois do covid posso estar com a memória comprometida e você me ajudaria demais. Teve festa sim, o programa existe, só não disse a data nem o local da estreia, mas se você tem, me mande, por favor”, alfinetou.

Catia querida, me mande a entrevista onde digo tudo isso. Depois do Covid posso estar com a memória comprometida e você me ajudaria D+. Teve festa sim, o programa existe, só não disse a data e nem o local da estreia. Mas se vc tem me mande por favor 🙏 — Lívia Andrade 🦉 (@liviaandradezn) August 17, 2022

Lívia Andrade é contratada pela Globo

Nesta semana, Lívia Andrade virou notícia ao ser contratada pela Globo para participar do programa Domingão com Huck. Ela vai participar da próxima temporada do "Acredite Em Quem Quiser". A atração também vai contar com as participações do padre Fábio de Melo e de dona Déa Lúcia (mãe de Paulo Gustavo).

