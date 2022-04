Lívia Andrade assina com nova emissora para comandar programa musical

Apresentadora Lívia Andrade assina com nova emissora para estar à frente de uma nova atração musical

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 14h28

Afastada da telinha desde 2020, quando teve o seu contrato encerrado com o SBT, a apresentadora Lívia Andrade (38) voltará em breve ao ar.

Em confirmação exclusiva para a CARAS Digital, o departamento de comunicação da Band informou que a artista comandará um programa musical na emissora a partir do mês de maio.

Lívia estará à frente do projeto que será exibido nas noites de sábado do canal e que deverá contar com a direção da atriz e produtora Fafy Siqueira (67).

Participações na telinha

Os últimos programas apresentados por Lívia Andrade na telinha foram o Triturando e o Fofocalizando, ambos do SBT. No canal, a modelo também esteve em diversos outros projetos como o Jogo dos Pontinhos, SBT Folia, A Praça É Nossa, dentre outros.