Lívia Andrade admite distanciamento de Silvio Santos fora do SBT: ‘Ninguém’

Contratada da Globo, Lívia Andrade abre o jogo e esclarece se ainda mantém contato com Silvio Santos após sua saída do SBT

Na noite da última segunda-feira, 3, Lívia Andrade marcou presença no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, realizado no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Durante o evento, a contratada pela Globo esclareceu abertamente se ainda mantém algum tipo de relacionamento com Silvio Santos desde sua saída do SBT.

Enquanto conversava com o Portal Terra na entrada do evento, Lívia foi questionada sobre seu contato com o dono de sua antiga emissora. Com sinceridade, a co-apresentadora do ‘Domingão com Huck’ lamentou o distanciamento do chefe, e revelou que isso ocorreu de maneira generalizada desde que ele decidiu se afastar das telinhas desde setembro de 2022.

"Acho que quase ninguém mais tem esse contato com o Silvio, quem me dera", disse a artista, que agora integra o quadro de apresentadores da emissora rival ao antigo patrão. Durante o evento beneficente do jogador de futebol, Lívia também conversou com a imprensa sobre a cirurgia ginecológica que se submeteu na última semana.

"Fiz uma cirurgia, não era nem para estar aqui, mas a gente é teimosa. Tem nem 48 horas de cirurgia, mas estou aqui por um bem super legal. Conheço o Instituto, conheci pessoas que passaram pelo Instituto. É um prazer para mim estar aqui, nem se tivesse operado hoje, colocaria um negocinho para fazer isso", disse a loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 6VAi 🇧🇷 (@6vaitv)

Vale lembrar que na noite do último domingo, 2, Lívia usou as redes sociais para revelar que passou por uma videohisteroscopia cirúrgica e precisou ficar internada por alguns dias. Depois de compartilhar o procedimento, a apresentadora aproveitou a oportunidade para fazer um alerta importante sobre prestar atenção aos sinais do corpo.

Através de suas redes sociais, Lívia compartilhou uma captura de tela com a mensagem de uma seguidora relatando os mesmos sintomas que ela teve antes de passar pelo procedimento. Vale lembrar que a cirurgia foi realizada para investigar sangramentos e outros problemas no sistema reprodutor feminino. Ela chegou a ter hemorragias e escapes.

Lívia Andrade choca com look ousado ao lado do namorado:

A apresentadora Lívia Andrade marcou presença no leilão de Neymar Jr. nesta segunda-feira, 03, em São Paulo. Convidada para subir ao palco do evento e apresentar alguns lotes, a famosa apostou em um look poderoso para a ocasião e, além da roupa, chamou a atenção na entrada ao posar com o namorado, o empresário Marcos Araújo; confira os registros do casal!