Lilia Cabral sobre participação no 'Lady Night': ''Me senti confortável''

Atriz Lilia Cabral celebrou a sua participação no programa de humor 'Lady Night', comandado por Tatá Werneck

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 14h39

A atriz Lilia Cabral (64) é a grande convidada de Tatá Werneck (38) na próxima edição do Lady Night, programa que será exibido na noite desta quinta-feira, 10, na telinha da Globo.

Para o Gshow, a veterana da dramaturgia falou sobre a participação dela no talk show repleto de humor e brincadeiras inusitadas. "A Tatá é uma pessoa que eu admiro demais, desde que começou a se falar em Tatá Werneck. Quando convidada para um programa desse, é lógico que você pensa em como vai agir, ou como será o seu comportamento e o da pessoa que está te entrevistando. Num programa de entrevistas você senta, o entrevistador pergunta e você responde, mas no caso dela, essa dinâmica é um show à parte", declarou.

"Entrar na brincadeira é o grande segredo, mas é claro que dá um friozinho na barriga. Só que é um friozinho gostoso, porque você sabe que vai sair de lá com a sensação de que apreciou os momentos naquela brincadeira, você aproveitou, se divertiu. Isso é muito bom!", completou.

Dinâmicas engraçadas



Lilia ainda ressaltou que não se sentiu desconfortável no palco ao participar de tantas dinâmicas engraçadas. "A Tatá deixa todo mundo se sentindo dentro do contexto, não tem o vencedor, apesar de ela ser a grande estrela. E existe um respeito muito grande. Em todas as brincadeiras que ela fez comigo, eu a senti muito respeitosa. Eu aprendi com essa experiência e gostei de responder coisas que nunca respondi na minha vida. Me senti confortável, a Tatá proporcionou isso", afirmou a atriz que aceitou na hora participar da atração.

"Eu respondi na mesma hora em que vi o convite: ‘Eu vou, eu vou, eu vou”! ‘Lady Night’ é um programa que eu amo, eu não perco, eu adoro, então eu nem pensei", garantiu.