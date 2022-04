Lidi Lisboa comemora sucesso da série 'A Sogra Que Te Pariu' e retomo ao 'Power Couple'

Lidi Lisboa está comemorando em dose dupla ao celebrar o sucesso de A Sogra Que Te Pariu e seu retorno ao Power Couple Brasil

Lidi Lisboa (37) tem muitos motivos para comemorar!

A atriz, que está em cartaz na Netflix na série A Sogra Que Te Pariu, acaba de anunciar seu retorno como apresentadora das mídias sociais do Power Couple Brasil.

A Sogra Que Te Pariu já é sucesso no Brasil!

A série brasileira, onde Lidi interpreta Alice, está em primeiro lugar de visualizações no Brasil e em sexto ao redor do mundo. No elenco recheado de talentos, entre eles Rodrigo Sant'Anna (41), Rafael Zulu (39) e Pedro Otoni, a atriz tem ganhado muito destaque.

Retorno ao Power Couple Brasil conta com parceira de sucesso!

Já no Power Couple, que estreia no próximo dia 2 de maio, a artista se torna apresentadora e repetira ao lado de seu ex-colega de confinamento em A Fazenda 12, Lucas Selfie (27), o seu papel a frente da Cabine de Descompressão do reality de casais, que irá ao ar no Play Plus, sempre após a eliminação de participantes.