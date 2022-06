Lidi Lisboa celebra seu retorno à teledramaturgia: ''Estou mega feliz''

Lidi Lisboa está no elenco da série 'Todas as Garotas em Mim' e celebrou seu retorno às telinhas da RecordTV

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 19h31

Lidi Lisboa (37) está se preparando para voltar para a teledramaturgia. A atriz está no elenco da próxima série da RecordTV, Todas as Garotas em Mim, interpretando Laura Guerra.

"É um grande e belo desafio, uma personagem adorável que tem um filho, o Diogo, e uma relação não revelada com o pai do garoto. Ela vai dar muita dor de cabeça pra personagem protagonista Mharessa, pelo seu comportamento rígido. Estou mega feliz em voltar pra telinha. Há uma mistura do contemporâneo com o bíblico, projeto inédito e maravilhoso", revelou a atriz durante a coletiva de imprensa da trama.

Vale lembrar que, atualmente, Lid está apresentando a Cabine de Descompressão do Power CoupleBrasil, ao lado de Lucas Selfie (27), além de protagonizar a série A Sogra que te Pariu, na Netflix.

Durante a coletiva da novela, Lidi apostou em um look rosa feito exclusivamente para o evento, assinado pelo estilista Samuel Teixeira. Ela ainda apostou em joias de sua própria marca, que ainda serão lançadas.

Entenda a história de Todas as Garotas em Mim

Todas as Garotas em Mim relata as inúmeras coincidências entre a história de uma digital influencer dos dias atuais, com as garotas da Bíblia que viveram muito antes.

A fase inicial da série conta a história de Milena, interpretada por Mharessa Fernanda, que apesar de morar em frente ao mar e ser privilegiada, vive perrengues na vida pessoal, principalmente no relacionamento com sua família e com algumas amizades tóxicas.