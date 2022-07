Lexa compartilha seu look para comparecer ao TVZ

LOOK PODEROSO!

A cantora Lexa mostrou o look escolhido para participar da nova temporada do TVZ apresentada por Priscilla Alcântara

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 19h14

Nesta segunda-feira, 4, Lexa irá participar da estreia da nova temporada do programa TVZ apresentado pela cantora Priscilla Alcântara.

A convidada do primeiro episódio compartilhou em seu Instagram, uma foto vestindo um look todo jeans formado por um cropped e calças com detalhes de brilhantes.

“Prontíssima! Hoje é dia de voltar nessa casa que eu tanto AMO e já tive a alegria de apresentar! Liga a TV no Multishow que hoje é dia de estreia da maravilhosa Priscilla Alcântara no TVZ”, excreveu a cantora na legenda do post.

Os fãs de Lexa adoraram o look! “Voltou com tudo”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: "Linda demais".

