Leticia Salles e Malu Rodrigues posam juntas em fotos no Pantanal

Atrizes Leticia Salles e Malu Rodrigues, que estiveram presentes na primeira fase de 'Pantanal' posaram juntas

Redação Publicado em 01/08/2022, às 12h42

Nesta segunda-feira, 1, a atriz Leticia Salles (24) usou as redes sociais para compartilhar diversas fotos ao lado da parceira de elenco, Malu Rodrigues (29).

Leticia, que viveu Filó, na primeira fase do remake Pantanal surgiu em diversas fotos ao lado de Malu, atriz que interpretou Irma, também na primeira etapa da novela.

Na legenda do post, Leticia escreveu, relembrando as personagens: "A #FIrma (Filó + Irma) tá on e juntinhas nesse Pantanal de meu Deus", disse.

Nas fotos, a dupla apareceu sorridente, ostentando uma paisagem paradisíaca do lugar onde é gravado a novela escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

Nos comentários, fãs e amigos da dupla aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza de Malu e Leticia: "Que lindas!", escreveu um. "Amo que amo", disse outro. "Maravilhosas", escreveu o terceiro.

Veja as fotos de Malu Rodrigues e Leticia Salles:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Salles (@letisalless)

Bruna Linzmeyer surge coladinha com Leticia Salles nos bastidores de 'Pantanal':

Bruna Linzmeyer (29) decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de alguns cliques que fez com Leticia Salles (27), nos bastidores de Pantanal. A atriz publicou registros que fez coladinha com a amiga, em clima de descontração, enquanto elas gravavam cenas de Madeleine e Filó, na primeira fase da novela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!