Leslie Jordan: causa da morte é divulgada três meses após o falecimento dele

Ator de 'Will & Grace', Leslie Jordan faleceu aos 67 anos e a causa da morte foi revelada pela imprensa internacional nesta quinta-feira, 19

O ator Leslie Jordanfaleceu aos 67 anos de idade em 24 de outubro de 2022. Porém, a causa da morte dele só foi divulgada na imprensa nesta quinta-feira, 19. De acordo com o site da revista People, ele faleceu em decorrência de uma disfunção cardíaca súbita enquanto dirigia o seu carro.

Na época, Leslie faleceu durante a colisão do seu carro em um prédio em Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos. Agora, o laudo do legista de Los Angeles informou que ele faleceu em decorrência de causas naturais, incluindo a doença cardiovascular arteriosclerótica. Além disso, o laudo informou que não havia evidências de drogas ou álcool no corpo do ator.

Jordan bateu o carro após sofrer uma emergência médica e a morte foi dada ainda no local do acidente.

O ator ficou conhecido por suas atuações em Will & Grace, American Horror Story e Call Me Kat.

Aaron Carter: polícia descarta suposta causa da morte

A causa da morte do cantor Aaron Carter (1987-2022) ainda está sendo investigada. Ele faleceu há dois meses. Nesta semana, o site TMZ informou que a polícia local descartou a possibilidade de afogamento.

O corpo dele foi encontrado sem vida na banheira de sua casa. Porém, a polícia informou que ele não faleceu por afogamento, já que não encontraram água nos pulmões dele. Agora, a polícia segue a linha de investigação para saber se ele teve uma overdose por substâncias.

Aaron Carter faleceu em 5 de novembro de 2022, aos 34 anos, na Califórnia. Ele foi encontrado morto na banheira de sua casa.