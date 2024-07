Lembra dela? Ex-Malhação, Caroline Figueiredo volta a atuar após 10 anos

A atriz Caroline Figueiredo usou seu perfil no Instagram para contar que está de volta às telinhas após um hiato de 10 anos

Lembra dela? A atriz Caroline Figueiredo usou seu perfil no Instagram para contar que está de volta às telinhas após um hiato de 10 anos. Ela, que fez sucesso como Domingas em Malhação (2007), confessou que achou que não voltaria para o audiovisual e que teve medo antes de aceitar a personagem.

"Há um ano, fui chamada pra gravar uma participação em uma série: Pedaço de Mim. Minha carreira de atriz de TV estava parada desde o nascimento do meu segundo filho [em 2014]. Nesses 10 anos, além de desenvolver outras profissões, precisei curar muitas frustrações afinal sou atriz profissional desde os oito anos. Fiquei muito famosa aos 18 e após os filhos nunca mais achei que fosse voltar", iniciou.

Ela contou como se sentiu após receber o convite. "Fiquei morrendo de medo. Era uma personagem bem pequena (na minha época chamavam de elenco de apoio, hoje se chama papel secundário, eu acho). Eu, cheia de boletos pra pagar, pensei: vou com medo mesmo. O que me encantou, além de ser lembrada como atriz — [algo] que sempre me emociona, foi a primeira vez que fui escalada pra um papel sem estar relacionado a questões de corpo."

Na série da Netflix, ela vive a médica Felicia. "Ao entrar no estúdio a diretora era uma mulher (o mercado mudou como eu?🫶🏽) Ela já foi me chamando pelo nome, isso é muito cuidadoso, e me disse: minha filha estudou com seu filho. Eu falei emocionada: estou pisando num set 10 anos depois'. Ela me disse: 'Que seja a primeira de muitas!'", recordou.

Emoção

E a situação deixou a atriz emocionada. "Fui chorar no camarim enquanto repassava minhas únicas duas falas, eu não poderia errar. Estava doida pra contar essa história por aqui: Agora estou acompanhando que a série é um sucesso. Estava com vergonha de divulgar, porque realmente meu papel é pequeno, mas tenho recebido tantos recados carinhosos que me preenchi de amor. Que seja o primeiro trabalho de uma retomada de carreira", encerrou.