Lembra dela? Atriz mirim de 'Boa Sorte, Charlie' completa 15 anos de idade

Ela cresceu! Atriz mirim da série ‘Boa Sorte, Charlie’ faz 15 anos e surge enorme nas redes sociais

A atriz Mia Talerico ficou famosa ao interpretar a personagem Charlie na série Boa Sorte, Charlie, na Disney, que ficou no ar entre 2010 e 2014. A história conquistou o público ao acompanhar os integrantes da família Duncan em várias situações da vida deles. Na época da estreia, Mia tinha apenas 11 meses de idade e roubava a cena com suas aparições em cena. Agora, ela cresceu e está enorme!

Neste final de semana, Mia completou 15 anos de idade. Discreta com sua vida pessoal, ela compartilha poucos momentos nas redes sociais, mas já mostrou que virou uma moça. Há poucas semanas, ela começou a estudar no Ensino Médio e comemorou este momento com uma foto nas redes sociais. “Primeiro dia de aula”, disse ela.

O elenco da série Boa Sorte, Charlie continua próximo e viveu um reencontro de alguns integrantes em 2019, e Mia estava com os atores veteranos.

Veja fotos de Mia Talerico hoje em dia:

Ex-atriz mirim de Páginas da Vida

A jovem Joana Mocarzel (22) conquistou o Brasil ao interpretar a personagem Clarinha na novela Páginas da Vida, da Globo, quando ainda era uma criança. Agora, ela já é adulta e acaba de celebrar uma nova conquista em sua vida.

Portadora da Síndrome de Down, Joana quer continuar na carreira de atriz e revelou que foi aprovada para estudar na SP Escola de Teatro. Ela contou a novidade em um post nas redes sociais e comemorou a conquista.

“Oi galera, é com muito orgulho que compartilho com vocês que agora faço parte da SP Escola de Teatro e dou mais um passo na minha carreira de atriz”, disse ela.