Leandro Lima resgata fotos com o elenco de Pantanal: ''Deu uma saudade boa''

O ator Leandro Lima encantou os fãs de Pantanal ao relembrar fotos bem divertidas com os colegas de elenco

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 12h38

Leandro Lima (40) resolveu matar a saudade do elenco de Pantanal aproveitando o clima de TBT desta quinta-feira, 25. No perfil do Instagram, o ator compartilhou um álbum de fotos relembrando os bastidores da novela ao lado dos colegas.

Com fotos divertidas, o artista posou com Isabel Teixeira, Alanis Guillen, José Loreto, Juliano Cazarré, Jesuíta Barbosa, Thommy Schiavo, Guito, Gabriel Sater e Marcos Palmeira.

"Aaaaaoooo pantanal vei, ontem estive no estúdio, deu uma saudade boa dessa turma!! Obrigado por tanto meus amados", escreveu ele na legenda.

Isabel, a Maria Bruaca na trama, fez um pedido nos comentários. "Voltaaaaaaaa", disse.

Já Gabriel Sater agradeceu pela parceria com Leandro. "Muita saudade do nosso talentoso amigo irmão @leandrolimale. Que arrasou muito como LEVI na nossa novela Pantanal. Obrigado por tudo meu amigo, você é fera demais", declarou ele.

